El programa de Televisión Canaria retransmitirá en directo la luchada a las 19.40 horas, en Deportes de YouTube, Canarias Play y RTVC.es y en redifusión en TDT el domingo 7 de junio, a las 16.55 horas

El programa ‘Terrero y Gloria‘ de Televisión Canaria ofrecerá en directo desde el Pabellón Municipal de El Paso, en La Palma, el duelo por los cuartos de final entre el club palmero CL Tamanca de Las Manchas y el tinerfeño CL Victoria de Acentejo, este sábado 6 de junio a partir de las 19.40 horas en la plataforma Canarias Play, en el canal de Deportes de TVC en YouTube y por la web de rtvc.es. Esta final anticipada en la última jornada de la fase regular del Torneo Disa – Gobierno de Canarias de Primera se podrá seguir también en redifusión el domingo 7 de junio, a las 16.55 horas, en el canal TDT de TVC.

Este enfrentamiento de la 14ª y última jornada de la fase de grupos de la la máxima competición regional decidirá el pase directo a los cuartos de final entre estos dos equipos dentro del Grupo B. Al equipo palmero le vale con un empate mientras que la escuadra tinerfeña está obligada a ganar para pasar a la siguiente ronda.

La narración del encuentro correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, y se verá apoyado con los comentarios técnicos de David Yanes y las entrevistas a pie de arena de Nereida Alonso. En la previa, desde el plató del programa Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra y sus puntales.

Disputa por los cuartos de final

El Tamanca estará apuntalado por Fernando Rodríguez, ‘Pollo de La Montaña’. El puntal B grancanario se despide a final de temporada del equipo manchero y quiere hacerlo logrando el pase a cuartos de final por segunda temporada consecutiva. Para ello cuenta con una gran plantilla que completan Humberto Vera y Rafa Fernández, ambos puntales A, y Ruymán Peñate, también puntal B.

Los palmeros no lo tendrán nada fácil ante un CL Victoria que saldrá a ganar con el puntal A majorero Javier García junto a luchadores de espectáculo como el puntal C tinerfeño Argeo García. El equipo norteño tiene otros luchadores destacados como los experimentados Eusebio Díaz, Josué Acosta o el veterano Shein Hernández.

Como es habitual, ‘Tierra y Gloria’ ofrecerá esta semana una nueva entrega de la sección ‘Pollito de la arena’, con Juan Antonio Cabrera, mientras que Juan Espino Dieppa ‘El Trota’ analizará desde su punto de vista los temas de más actualidad de la lucha canaria.

El particular test de los puntales o la clasificación actualizada de la competición en la aplicación ‘Terrero y Gloria PLAY’, completan los contenidos del programa de este fin de semana. ‘Terrero y Gloria’ es una producción de Soluciones Creativas El Plan SL para la televisión pública autonómica.