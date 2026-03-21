El Atlético de Madrid y el FC Barcelona disputarán la final de la Copa de la Reina en el Estadio de Gran Canaria

Coordinación institucional para la organización de la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria / Instituto Insular de Deportes

Gran Canaria ha acogido una primera reunión de coordinación entre distintos departamentos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y organismos locales con el objetivo de avanzar en la organización de la final de la Copa de la Reina, uno de los eventos más destacados del calendario del fútbol femenino nacional. El encuentro ha permitido abordar las necesidades técnicas y logísticas de una cita que volverá a situar a Gran Canaria en el foco del deporte estatal.

Planificación en marcha

En la reunión participaron responsables de diferentes áreas de la RFEF, entre ellas ticketing, comunicación, protocolo y producción televisiva, así como otros departamentos implicados en la organización de grandes eventos deportivos. Asimismo, por parte del ámbito local, asistieron representantes del Instituto Insular de Deportes, la Unión Deportiva Las Palmas y los técnicos de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Durante la sesión se llevó a cabo una puesta en común de las necesidades específicas de cada departamento. Posteriormente, los equipos técnicos realizaron un recorrido por las instalaciones del estadio con el fin de identificar sobre el terreno los aspectos clave para la producción, logística y operativa del encuentro, incluyendo espacios destinados a medios de comunicación, zonas VIP, accesos de equipos y organización de la retransmisión televisiva.

Este primer contacto marca el inicio de un proceso de planificación que continuará con nuevas reuniones de coordinación en las próximas semanas. En ellas se seguirá perfilando la organización del evento, con especial atención a la experiencia del público, la proyección turística de la isla y la dinamización económica asociada a la celebración de grandes competiciones deportivas en el archipiélago.

Cartel de lujo para la final de la Copa

La final de la Copa de la Reina se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales escaparates del fútbol femenino en España, con un crecimiento sostenido tanto en asistencia de público como en audiencia televisiva.

En el plano deportivo, la competición ya cuenta con sus dos finalistas: el Atlético de Madrid, que se impuso al Costa Adeje Tenerife (2-0, en el marcador global) en semifinales y el FC Barcelona que venció al Levante Badalona (4-1, en el resultado global del emparejamiento), completando así el cartel de una final que reunirá a algunos de los principales referentes del fútbol femenino nacional.

Gran cita en el Estadio de Gran Canaria

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, destacó la enorme relevancia de acoger una final de fútbol femenino. “Estamos ultimando los detalles y con muchas ganas de que el balón eche a rodar”, señaló, añadiendo que “la sociedad grancanaria, y especialmente los niños y niñas, tendrán la oportunidad de ver en directo a grandes estrellas del fútbol nacional como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Lola Gallardo y Andrea Medina”.

Para Romero, “esto supone una oportunidad para mostrar la gran afición que tenemos y esperamos que las más de 32.000 butacas del Estadio de Gran Canaria se llenen el próximo 16 de mayo”.