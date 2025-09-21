ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Córdoba CF vs Racing de Santander: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del Córdoba CF vs Racing de Santander, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

La Córdoba CF y el Racing de Santander se enfrentan este domingo 21 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Estadio El Arcángel, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre el Córdoba CF y Racing de Santander

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Córdoba vs Racing de Santander

Últimos resultados H2H entre el Córdoba y el Racing de Santander

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

SD Eibar vs Real Sociedad B: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

Albacete Balompié vs Real Valladolid: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

AD Ceuta FC vs Real Zaragoza: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

0-1 | La UD Las Palmas inflige la primera derrota al Leganés

RTVC -

Otras Noticias

FC Barcelona vs Getafe CF: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga EA Sports 25-26

🔴En directo | Vuelta de la Copa Canaria entre La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria

3-0 | El Guaguas conquista el Torneo Internacional de La Gomera

Fernando Cruz y Juan Ricardo Luis se llevan la victoria en el 50 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR

0-2 | El Tenerife B firma un pleno de victorias ante el Elche Ilicitano y mantiene su portería a cero

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025