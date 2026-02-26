Se trata de las vías TF-21 y TF-24 donde la presencia de hielo en las vías ha provocado el cierre de la circulación

Imagen de la vía de acceso al Parque Nacional del Teide.

El Cabildo de Tenerife ha cortado al tráfico esta mañana de jueves los accesos al Parque Nacional de las Cañadas del Teide por La Orotava y por La Esperanza debido a la presencia de placas de hielo en dichas carreteras. Se trata de las vías TF-21 y TF-24.

A esta hora de la mañana la lluvia ha hecho que parte de ese hielo ya no esté presente en la calzada pero se mantienen cerradas por precaución.

