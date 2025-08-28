ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Un corte eléctrico deja a vecinos y comercios sin suministro en varias calles de Las Palmas de Gran Canaria

RTVC
RTVC

Endesa interrumpió el servicio desde primera hora de la mañana en varias calles por trabajos de mantenimiento programados hasta las 15:00 horas

Vídeo RTVC.

Los vecinos y comerciantes del centro de Las Palmas de Gran Canaria pasaron la mañana de este jueves literalmente a oscuras. La empresa Endesa interrumpió el suministro eléctrico con un corte a las 7:00 horas por trabajos de mantenimiento que, según la compañía, se prolongaron hasta las 15:00 horas.

Operarios trabajando en una calle de Las Palmas de Gran Canaria durante el corte de suministro
Operarios trabajando en una calle de Las Palmas de Gran Canaria durante el corte de suministro / IMAGEN ARCHIVO RTVC

Las zonas afectadas fueron las calles Los Martínez de Escobar, Nicolás Estévanez, Veintinueve de Abril, Secretario Artiles y Franchy Roca, donde numerosos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas al no poder prestar servicio. Algunos comerciantes denunciaron pérdidas económicas y expresaron su temor a que el corte pudiera alargarse más de lo previsto.

Desde Endesa aseguraron que se trata de trabajos habituales de mantenimiento y que los usuarios habían sido avisados previamente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Buscan a Erika, menor desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

Ryanair anuncia un recorte de plazas en aeropuertos españoles que podría afectar a a Canarias

El incendio de Fasgar/Igüeña, el más preocupante de España

Septiembre, el mes elegido por muchos canarios para salir de vacaciones

España cae en su debut en el Eurobasket contra una dominante Georgia

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025