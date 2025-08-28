Endesa interrumpió el servicio desde primera hora de la mañana en varias calles por trabajos de mantenimiento programados hasta las 15:00 horas

Vídeo RTVC.

Los vecinos y comerciantes del centro de Las Palmas de Gran Canaria pasaron la mañana de este jueves literalmente a oscuras. La empresa Endesa interrumpió el suministro eléctrico con un corte a las 7:00 horas por trabajos de mantenimiento que, según la compañía, se prolongaron hasta las 15:00 horas.

Operarios trabajando en una calle de Las Palmas de Gran Canaria durante el corte de suministro / IMAGEN ARCHIVO RTVC

Las zonas afectadas fueron las calles Los Martínez de Escobar, Nicolás Estévanez, Veintinueve de Abril, Secretario Artiles y Franchy Roca, donde numerosos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas al no poder prestar servicio. Algunos comerciantes denunciaron pérdidas económicas y expresaron su temor a que el corte pudiera alargarse más de lo previsto.

Desde Endesa aseguraron que se trata de trabajos habituales de mantenimiento y que los usuarios habían sido avisados previamente.