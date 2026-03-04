ES NOTICIA

Cortes en la GC-20 por obras en Arucas

El acondicionamiento de la circunvalación en Arucas obligará a cerrar accesos en la GC-20 desde este 5 de marzo hasta el 1 de abril

Cortes en la GC-20 por obras en Arucas. Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha informado de nuevas afecciones al tráfico en la GC-20, en el municipio de Arucas (Gran Canaria), con motivo de los trabajos de acondicionamiento entre los kilómetros 3+400 y 4+870.

Las actuaciones comenzarán este jueves, 5 de marzo, y se enmarcan en las obras de mejora de la circunvalación aruquense.

Los trabajos obligarán al cierre del carril de entrada de la glorieta de la Cruz Roja, que se suma al de salida ya clausurado, para ejecutar el entronque con la nueva glorieta y culminar las actuaciones pendientes en la zona.

Se deberá utilizar accesos alternativo

El corte permanecerá vigente hasta el próximo 1 de abril, según ha detallado el departamento regional.

Durante este periodo, los conductores deberán utilizar accesos alternativos como los enlaces de Visvique, Hoya de San Juan o la estación de servicio, en función de su destino.

Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, extremar la precaución y respetar la señalización provisional instalada en la vía.

