Los vecinos de La Tejita denuncian constantes cortes de luz

Aseguran que sufren continuos cortes de luz en zonas como La Tejita, La Mareta y parte de El Médano.

Ayer fueron más de 10 horas sin luz por una avería. Ocurrió en zonas de Granadilla y de San Miguel, en el sur de Tenerife. Una parte de esos vecinos, los que viven en la zona de La Tejita, denuncian que lo de este jueves no fue algo puntual.

Vecinos de La Tejita, La Mareta y el Médano han sufrido cortes de luz.

Aseguran que los cortes de electricidad son recurrentes. «Sin luz durante 10 horas. Así estuve en La Tejita, La Mareta y parte de El Médano durante el jueves», denuncia un vecino.

Informativos RTVC

Algunos comercios insisiten en que los cortes en el suministro son habituales y que se traducen en muchas pérdidas. Es el caso de Brian Herrera: «tuvimos que tirar toda la comida, toda la producción que teníamos preparada y lo de ayer lo tuvimos que tirar todo».

Algo parecido le pasó a otra comerciante de la zona, Valentina Annibale. Relata que tuvo que deshacerse de «elaborados, productos de congelador… para la basura». Denuncia además que no siempre «dan el aviso». «Cada dos o tres meses se suelen tener. Y lo feo, digamos, por así decirlo es que no nos advierten porque si advirtieran pues podríamos organizar. Estamos intentando hablar también con el ayuntamiento…», afirma.

Pero el consistorio dice que la responsabilidad la tiene, únicamente, Endesa. El consistorio alega que la tardanza en el arreglo de la última avería se debió a la imposibilidad de acceder a una propiedad privada.

Mientras los vecinos no dan crédito. No entienden que los cortes duren tantas horas por ningún motivo. Cortes que afectan, sobre todo, a menores y personas dependientes de máquinas para garantizar su salud. Según la compañía eléctrica, no hay previstos trabajos que impliquen modificaciones en el suministro.