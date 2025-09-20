Cortes de tráfico en Guanarteme los próximos tres meses

El Ayuntamiento reordena el tráfico de la calle Cayetana Manrique de Guanarteme por el inicio de las obras de saneamiento a partir del lunes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará este lunes las obras de renovación integral de la red de saneamiento de la calle Cayetana Manrique, en el barrio de Guanarteme. La intervención, con un plazo previsto de tres meses, implicará el cierre temporal de distintos tramos de la vía a medida que avancen los trabajos.

Primera fase: Luchana y Fernando Guanarteme

La primera fase se desarrollará en el tramo comprendido entre la calle Luchana y Fernando Guanarteme en su sección que conecta con la carretera de Chil. Mientras, los cortes posteriores afectarán de forma progresiva al resto de la calle hasta alcanzar el paseo de Las Canteras.

La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, ha subrayado que esta actuación es necesaria para sustituir colectores que fueron instalados hace más de seis décadas y que presentan un notable deterioro debido a su antigüedad y uso continuado.

Plano de los trabajos de saneamiento que se realizarán en la calle Cayetana Manrique

En concreto, los trabajos incluyen la instalación de 453 metros lineales de colector, 368 metros de albañales de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red.

La nueva infraestructura estará dimensionada para responder adecuadamente a los caudales actuales y futuros, derivados del incremento de la población residente y de la construcción de nuevos edificios en la zona.