El Costa Adeje Tenerife recibirá al Alhama CF este domingo, 8 de febrero, a las 11:00 (hora canaria) en el Heliodoro Rodríguez López

El Costa Adeje Tenerife afronta un nuevo duelo en casa tras el impulso copero / CD Tenerife Femenino

Este domingo el Costa Adeje Tenerife regresa al Heliodoro Rodríguez López para afrontar un nuevo compromiso liguero ante el Alhama CF, en el duelo correspondiente a la jornada 19 de Liga F Moeve que supondrá el segundo choque consecutivo como local de las guerreras.

Semana intensa

El equipo tinerfeño afronta la cita en un buen momento competitivo y anímico, después de lograr entre semana el pase a semifinales de la Copa de la Reina tras imponerse al Madrid CFF (0-1). Un resultado que refuerza la confianza del grupo de cara a un encuentro en el que buscará lograr una nueva victoria en casa y seguir sumando en la clasificación.

“La realidad es que jugar tres partidos en una semana trastoca un poco los planes de preparación, pero ojalá tener semanas así, porque significa que las cosas las estamos haciendo bien y seguimos vivas en varias competiciones. Tenemos que estar preparadas porque esto forma parte del alto rendimiento, creo que estamos tolerando bien las cargas y ahora tenemos dos entrenamientos para preparar el partido ante el Alhama” señaló el técnico blanquiazul Yerai Martín.

Concentración y humildad

Las blanquiazules llegan al choque consolidadas en la cuarta posición de la tabla, con 30 puntos, tras el empate (1-1) cosechado la pasada jornada frente a la Real Sociedad. Un contexto que mantiene al equipo instalado en la zona alta y con el objetivo de seguir luchando en este tramo de la temporada contra rivales directos.

El encuentro de este domingo lo consideró clave Yerai Martín: “Es un partido muy importante para nosotras, solo nos sirve sumar de tres, estamos entre las cuatro mejores en Copa de la Reina y si queremos seguir entre las cuatro mejores de Liga F debemos ganar en el Heliodoro este domingo”.

Enfrente estará un Alhama CF que aterriza en la isla con 9 puntos y en puestos de descenso, tras caer en su último compromiso liguero en casa ante el DUX Logroño. El conjunto murciano, con la leyenda blanquiazul María José Pérez en sus filas, llegará al Heliodoro para jugar por segunda vez en su historia en el recinto tinerfeño.

El preparador tiene claro que el equipo debe afrontar el duelo ante el Alhama con “mucha humildad y respeto ya que los equipos que están en la parte baja, se juegan mucho. Somos conscientes de la dificultad y que debemos estar con una gran concentración porque si no es así nos costará. Debemos llevar el peso del partido y dominar los tiempos del partido y de esa manera estoy convencido de que nos llevaremos la victoria”.