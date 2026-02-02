Costa Adeje Tenerife vs Alhama CF | J19 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Alhama CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de febrero. Partido correspondiente a la J19 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Alhama CF se enfrentan este domingo 8 de febrero, a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 19 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Alhama CF | J19 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante la Real Sociedad. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Alhama perdió por 0-4 en el partido de liga ante el DUX Logroño. El equipo se encuentra decimoquinto con 9 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Alhama CF

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 30 puntos. Por su parte, el equipo murciano ocupa la decimoquinta posición, con 9 puntos, veintidós puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Alhama CF

El Costa Adeje Tenerife y el Alhama CF se han enfrentado tres veces entre si, el último partido lo ganó el Costa Adeje Tenerife, mientras que otro lo empataron y otro lo ganó el Alhama. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados y tres empatados. Sin embargo, el equipo murciano llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus últimos cinco partidos.

