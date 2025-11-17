Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J12 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 12 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | J12 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar a 2-2 al Granada Femenino en casa. El equipo de Eder Maestre se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Atlético de Madrid ganó su último partido. El equipo se encuentra segundo con 4 puntos más que las tinerfeñas.

Posiciones en la clasificación del Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 20 puntos, cuatro por debajo del Atlético de Madrid. Por su parte, el equipo madrileño ocupa la segunda posición, con 24 puntos, 6 por debajo del líder, el FC Barcelona.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid

En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos el Granada a ganado dos de ellos y el Tenerife solamente uno, otro lo empataron. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partido ganado, dos empatados y solo uno perdido. Sin embargo, el equipo madrileño llega a este enfrentamiento tras haber ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro, en Champions ante la Juventus.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid

Te puede interesar: