Crece en Canarias la transformación de locales comerciales en viviendas

Las peticiones de cambio de uso de estos inmuebles para convertirlos en viviendas se han multiplicado en los ayuntamientos

Canarias experimenta un auge en la adquisición de locales comerciales ubicados en los bajos de los edificios. La finalidad es convertir estos espacios en viviendas, lo que en algunos casos supone una solución económica más asequible a la hora de acceder a un inmueble. Sin embargo, se deben cumplir ciertos requisitos para que sean habitables.

Las peticiones para el cambio de uso de estos inmuebles y el otorgamiento del permiso de obras dependen de los ayuntamientos. Debido a los elevados precios de alquiler y la escasa oferta de vivienda asequible en el Archipiélago, en los últimos tiempos estas solicitudes se han multiplicado.

En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en los últimos dos años se han triplicado estas peticiones. En lo que va de año se registraron 35 solicitudes. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los datos del mes de julio reflejan que se tramitaban casi 100 peticiones.

