Las obras crecieron de enero a junio con un total de 508 licitaciones, lo que supone un incremento del casi 20%

Imagen archivo RTVC.

La actividad del sector de la construcción disminuyó un 1,8 por ciento durante el primer semestre de 2025 en número de obras ofertadas, según datos de Nalanda, una compañía perteneciente al grupo Once For All que es la principal plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España.

Canarias fue la tercera región en el crecimiento número de obras ofertadas en España de enero a junio con un total de 508 licitaciones, lo que supone un incremento del 19,8% sobre el mismo periodo de 2024. En concreto, esta comunidad aglutinó el 5% de las obras ofertadas en España.

La mayor parte de las obras ofertadas durante este semestre en Canarias fue en proyectos de hasta 500.000 euroS (69% del total), seguida de los de entre 1 y 10 millones de euros (16% del total). El mayor incremento en la comunidad canaria se dio entre 0,5 y 1 millón de euros, que aumentaron un 67%.

Según Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, «el primer semestre confirma una evolución estable en el sector de la construcción en España, con un volumen de obras ofertadas similar al del año anterior. Esto sugiere que la demanda se mantiene, reflejando una actividad sostenida. Si la tendencia persiste, podría sustentar una base sólida para la inversión y la generación de empleo en los próximos meses».

Cifras por comunidades

El número de ellas ofertadas por comunidades autónomas lo sigue encabezando Cataluña, que acumuló un 19,9 por ciento de todas las obras ofertadas hasta junio (2.009 obras). Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (1.488 obras, un 14,7% del mercado), Madrid (1.115 obras, un 11% de cuota) y la Comunidad Valenciana (1.060, un 10,4%).

Durante este primer semestre de 2025 las comunidades que más crecieron en número, excluyendo a Ceuta y Melilla, fueron tras La Rioja, Murcia, que creció un 31,1 por ciento y Canarias, con un 19,8.

Meses con mayor actividad

También crecieron Navarra (+15,7%), Comunidad Valenciana (+7,2%), Andalucía (+5,9%) y País Vasco (+4%). Por el contrario, Baleares, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura y Asturias ofertaron menos obras durante este semestre en la plataforma que el mismo período del pasado año. Significativas fueron las caídas de Madrid (-14,4%), Castilla y León (-18,5%) y Cantabria (-23%).

Casi tres cuartas partes de las obras ofertadas en el primer semestre lo fueron por importes hasta 500.000 euros; un 14 por ciento eran de un presupuesto de entre uno y 10 millones de euros y solo el 2,5 por ciento de obras de más de 10 millones de euros. Las obras de más de 50 millones de euros se incrementaron en un 22 por ciento durante el semestre.

Los meses con mayor actividad fueron Junio (2.507), Enero (1.903) y Marzo (1.805). A pesar del habitual parón veraniego y de las fechas navideñas, el segundo semestre del año suele ofertar más obras que en el periodo de enero a junio, por lo que se espera que estas cifras se incrementen hasta final de año.