‘Crescendo’, música por la paz entre Israel y Palestina

Una película inspirada en la historia real de una orquesta formada por jóvenes palestinos e israelíes

El sábado 30 de agosto, a las 17:30 horas, en Televisión Canaria

Este sábado 30 de agosto, Televisión Canaria invita a mirar al conflicto palestino – israelí a través de la música y el diálogo. A las 17:30 horas, el canal público emite ‘Crescendo‘, una película dirigida y escrita por el cineasta israelí Dror Zahavi (conjuntamente con Johannes Rotter) que narra el desafío de un reputado director de orquesta al intentar formar una agrupación juvenil compuesta por músicos palestinos e israelíes.

Está inspirada en West-Eastern Divan Orchestra, un proyecto ideado en 1999 por el músico Daniel Barenboim y el filósofo Edward Said, que pretendía reunir a jóvenes talentos musicales palestinos, árabes e israelíes e incitar un foro para el diálogo y la reflexión acerca del problema de Oriente Medio

Protagonizada por Peter Simonischek, junto a jóvenes intérpretes como Daniel Donskoy y Sabrina Amali, la película plantea un alegato sobre la música como herramienta de encuentro, diálogo y superación de barreras en medio del conflicto.

Habiendo crecido en un estado de guerra, los jóvenes músicos de ambos lados parecen condenados a no entenderse. Alineados detrás de los dos mejores violinistas, la emancipada Layla (palestina) y el guapo Ron (israelí), forman dos grupos que desconfían profundamente unos de otros, tanto dentro como fuera del escenario.

¿Tendrá éxito Sporck y hará que los jóvenes olviden su odio, al menos durante las tres semanas hasta el concierto?