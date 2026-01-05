Finalmente son tres las personas que perdieron la vida después de que un 4×4 se precipitara por el barranco de Las Tederas cerca de la Presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana

La cuarta ocupante del vehículo siniestrado ayer en el sur de Gran Canaria evoluciona bien, así lo ha podido saber Televisión Canaria. Finalmente son tres las personas que perdieron la vida después de que un 4×4 se precipitara por el barranco de Las Tederas cerca de la presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana.

El suceso tuvo lugar en la carretera de tierra de Pilancones cuando se precipitó el vehículo 4×4 hasta el fondo del barranco de Las Tederas, perdiendo la vida dos hombres y una mujer. Una cuarta ocupante continúa ingresada en el Hospital Universitario Doctor Negrín aquejada de politraumatismo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este accidente, porque si bien esta carretera es muy peligrosa y más aún con las lluvias de este fin de semana, lo cierto es que justo por el lugar por el que se precipitó el vehículo es uno de los tramos más seguros, por lo que todo parece apuntar hacia un despiste.

«Al parecer la carretera como se ve en esta zona no está, a pesar de las malas condiciones de la carretera, hay zonas que si te arrimas mucho al borde te puedes precipitar. En el caso aquí posiblemente se haya el vehículo arrimado mucho al margen derecho de la calzada y haya hecho que posteriormente haya volcado por la ladera», ha explicado un vecino.