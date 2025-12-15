El acusado, reconoció ante la Audiencia de Las Palmas su participación en una red de tráfico de inmigrantes asentada en Marruecos que fletó cuatro pateras entre agosto y octubre de 2022

Cuatro años de cárcel para un miembro de una red de tráfico de inmigrantes vinculada a la muerte de 96 personas. RTVC

Un ciudadano senegalés es condenado a cuatro años de prisión tras reconocer su pertenencia a una red de tráfico de inmigrantes asentada en el sur de Marruecos y vinculada a la llegada de cuatro pateras a Canarias en las que murieron al menos 96 personas.

La sentencia se dictó este lunes por la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, reunida en Fuerteventura, tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa.

El condenado, identificado como S.C., se enfrentaba inicialmente a una petición de seis años de cárcel. Se rebajó tras admitir los hechos y aceptar su responsabilidad en la organización. Permanece en prisión desde el 14 de octubre de 2022.

Traslado irregular de migrantes

La investigación, se desarrolló por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Las Palmas. Destapó la existencia de una estructura criminal dedicada al traslado irregular de migrantes subsaharianos a Canarias mediante pateras y embarcaciones neumáticas.

Al frente de la red se sitúa un senegalés conocido como K.D., apodado ‘Pa Gambia’ o ‘Le Veux’, encargado de coordinar las salidas evitando la interceptación por las autoridades marroquíes.

Según el relato de hechos probados, la organización contaba con varios colaboradores que asumían tareas de captación de inmigrantes, control de su alojamiento, elaboración de listas de pasajeros, cobro del dinero y coordinación de los traslados hasta los puntos de salida. Entre ellos figuraba S.C., que comenzó como inmigrante pero acabó integrándose en la estructura operativa del grupo.

Cuatro embarcaciones

La Fiscalía relaciona a esta red con cuatro embarcaciones llegadas entre agosto y octubre de 2022. La primera naufragó el 10 de agosto frente a Tan Tan (Marruecos) con 61 personas a bordo, sin supervivientes.

La segunda se rescató el 19 de septiembre cerca de Fuerteventura con 56 inmigrantes, entre los que se encontraba el ahora condenado. La tercera fue localizada el 1 de octubre cerca de Gran Canaria, con un único superviviente de los 34 ocupantes, y en la cuarta murió una mujer, dando lugar a otro procedimiento judicial.

De acuerdo con la acusación, S.C. realizaba funciones clave dentro de la red: captaba inmigrantes, elaboraba listas, gestionaba pagos, vigilaba a los migrantes antes del embarque y los acompañaba hasta el desierto, donde se les facilitaba el material necesario para la travesía.

Grave riesgo para la vida

En la patera en la que llegó a Fuerteventura viajó junto a los patrones. Así seguía manteniendo contacto con la organización e informando de la posición de la embarcación.

La sentencia considera probado que el acusado era consciente del grave riesgo para la vida e integridad física de los migrantes. Además, de que su actividad facilitaba la entrada ilegal de ciudadanos subsaharianos en Europa.