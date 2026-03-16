Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba investiga las causas del apagón mientras activa los protocolos de recuperación

El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba colapsó este lunes dejando a toda la isla sin suministro energético. Las autoridades activaron medidas urgentes tras registrarse el sexto apagón total en apenas dieciocho meses. La crisis energética se agrava por el bloqueo petrolero y el deterioro de las infraestructuras estatales.

Personas hablan al interior de un mercado durante un apagón, el 4 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento», explicó en redes sociales en Minem.

Crisis energética

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. Se trata del sexto apagón total, es decir, que la isla entera genera cero megavatios, registrado en año y medio.

El apagón general se produce tras varios días de interrupciones por todo el país. El domingo más de la mitad de la isla estuvo a oscuras en el horario de mayor consumo, según datos de la la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE).