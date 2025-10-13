Educación ha invertido 675.554 euros en renovar tanto el exterior como el interior del edificio principal y su entorno
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha culminado las obras de acondicionamiento y reforma del centro integrado de Formación Profesional Zonzamas, en Arrecife, Lanzarote, tras una inversión total de 675.554 euros.
La actuación, gestionada a través de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, ha permitido renovar tanto el exterior como el interior del edificio principal del centro de FP Zonzamas en Arrecife, Lanzarote, y su entorno, actualizando unas instalaciones que databan del antiguo instituto de Secundaria y adaptándolas a las exigencias de un centro de formación profesional accesible y funcional.
El proyecto incluyó la reforma de muros perimetrales, la pintura general del edificio, eliminación de barreras arquitectónicas, reacondicionamiento de baños, la mejora de la ventilación y control solar, renovación de accesos y ajardinamientos y la pintura interior integral del edificio principal.
Instalaciones modernas y accesibles
El director general del área, Iván González, destaca que «la intervención permite ofrecer unas instalaciones modernas, sostenibles y accesibles, que dignifican el entorno educativo y refuerzan la formación profesional en Lanzarote». «Este tipo de actuaciones reflejan el compromiso de la Consejería por atender las necesidades reales de los centros y garantizar infraestructuras acordes a los estándares actuales de calidad educativa», añadió.
Esta iniciativa «consolida la línea de trabajo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, orientada a mejorar de forma continua las infraestructuras educativas para garantizar el bienestar de la comunidad escolar, impulsar la calidad de los espacios formativos y promover una educación pública moderna, accesible y de referencia en todas las islas