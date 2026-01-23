El CV Emalsa Gran Canaria se enfrentará al DSV Sant Cugat en los cuartos de final de la Copa de la Reina

El CV Emalsa Gran Canaria se miden este viernes al Sant Cugat en su duelo de cuartos de final del torneo

Este viernes, el CV Emalsa Gran Canaria se ve las caras a las 20:00 (hora canaria) con el DSV Sant Cugat. Por un billete en juego para la semifinal de la Copa de SM La Reina de voleibol. Que acoge, hasta el domingo, el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

El CV Emalsa Gran Canaria arriba a Tenerife con la ambición de volver a saborear la miel de la victoria en la Copa de la Reina tras su título del 2024. Una misión para la que el entrenador del cuadro grancanario, Juan Diego García, ha recetado pensar en el partido a partido con el objetivo de «jugar bien y de ganar» los cuartos de final al DSV Sant Cugat. «Este equipo tiene mucho margen aún de mejoría. Jugar mejor, que es el gran objetivo. Ganar debe ser una consecuencia de ese buen juego que podemos desarrollar”, abundó el preparador del Emalsa Gran Canaria.

La capitana del equipo canario, Saray Manzano, ha resaltado que su conjunto ha tenido «un crecimiento muy bueno» en este último tramo de la temporada. Un trabajo que se refleja «cada día en los entrenamientos»: «La evolución, tanto grupal como individual, es increíble. La implicación es total”.

Manzano, que disputará su decimotercera Copa de la Reina, ha avisado de que el torneo está muy abierto. «Todos vamos a tener que luchar mucho» para avanzar de ronda en una competición del KO en la que «no hay favoritos».