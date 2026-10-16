El Gran Canaria Arena será escenario el próximo domingo a las 18:00 horas, del primer derbi en la Liga Iberdrola entre el CV Emalsa Gran Canaria y el Tenerife Libby’s La Laguna, dos equipos llamados a estar en lo alto de la competición

Acción de juego en el partido de la Copa Gobierno de Canarias disputado en septiembre entre ambos conjuntos. Imagen CV Haris

El CV Emalsa Gran Canaria y el Tenerife Libby’s La Laguna disputarán este domingo, a las 18:00 horas, en el Gran Canaria Arena, el primer derbi canario entre los dos equipos de la temporada en la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El encuentro enfrentará a dos equipos con aspiraciones ambiciosas y volverá a poner de manifiesto el protagonismo del archipiélago en la élite nacional, donde seis de los doce participantes son canarios.

A los cuatro representantes que ya competían en la categoría —CV Sayre CC La Ballena, Heidelberg Volkswagen, CV Emalsa Gran Canaria y Tenerife Libby’s La Laguna— se han sumado esta campaña el Fedes Ascensores La Laguna y el Santa Cruz Cuesta Piedra, tras lograr el ascenso.

El partido tendrá un significado especial para las jugadoras del conjunto grancanario Belly Meñana, Marga Pizá y Jessica Akamere, que militaron anteriormente en el equipo tinerfeño. También será una cita destacada para Juan Diego García, actual entrenador del Olímpico, que dirigió al Haris entre 2019 y 2023.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se resolvió en septiembre, con victoria tinerfeña por 3-1 en la final de la Copa Gobierno de Canarias.

Así llegan los dos equipos al derbi

El Tenerife Libby’s llega al derbi tras ganar 3-0 al Fundación Cajasol Andalucía y perder por 3-2 ante el OCISA Haro Rioja Vóley, sumando un punto en la segunda jornada.

El conjunto grancanario suma dos victorias en las dos primeras jornadas de la Liga Iberdrola, la primera como local ante el Haro Rioja (3-0) y en la segunda jornada a domicilio ante el Arenal Emevé (2-3).

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