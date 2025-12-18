El CV Guaguas consigue vencer con solidez al Bus Leader San Roque en el derbi grancanario

El CV Guaguas vence al Bus Leader San Roque por la vía rápida

El Gran Canaria Arena fue escenario del derbi grancanario de la Superliga y volvió a teñirse de amarillo con una nueva victoria del CV Guaguas, que se impuso con autoridad al Bus Leader San Roque por la vía rápida (3-0). El conjunto capitalino confirmó su dominio en la competición en una jornada intersemanal marcada por la intensidad, el ritmo alto de juego y un ambiente especial en el recinto de Siete Palmas.

Primer set

Desde el primer set, el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero dejó claras sus intenciones. Con el sexteto inicial formado por Io De Amo, Unai (líbero), Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Walla Souza y Nico Bruno, el Guaguas tomó la iniciativa ante un San Roque valiente y sin complejos. La primera manga fue competida, pero la mayor pegada local acabó decantando el parcial por 25-21.

Segundo set

Lejos de bajar los brazos, el conjunto de Fran Carballo elevó su nivel en el segundo set y exigió al líder ante unas 500 personas que se dieron cita un miércoles en el Arena. Los visitantes comenzaron mejor y obligaron al Guaguas a emplearse a fondo, con intercambios largos y puntos muy disputados que mantuvieron la igualdad durante buena parte del parcial.

Aparecieron entonces las individualidades para marcar diferencias. Walla Souza asumió galones en ataque, Martin Ramos aportó solidez y Nico Bruno sorprendió con recursos de calidad, como un paralelo corto que levantó aplausos en la grada. Demirovic fue el jugador más destacado del San Roque, pero no bastó para frenar a los amarillos, que cerraron el set por 25-22.

Final del partido

Sin margen de error, el Bus Leader San Roque salió decidido en el tercer parcial. El Guaguas llegó a dominar con claridad (16-12), pero el cuadro visitante reaccionó y logró empatar el set, aprovechando algunos errores y el empuje de Jonas Poncio, que firmó varios puntos directos para meter el miedo en el cuerpo al líder.

En el tramo final, la experiencia y el mayor rodaje del Guaguas en este tipo de escenarios volvieron a ser determinantes. Un saque directo de Martin Ramos puso el 19-17 y el equipo supo gestionar la ventaja hasta disponer de tres bolas de partido. Walla Souza fue el encargado de cerrar el choque con el punto definitivo para el 25-23 y 3-0 global del encuentro.