El CV Guaguas no conceden y refuerzan el liderato con un sólido 3-0 ante CV Melilla

El CV Guaguas impone su ley en el Arena / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas volvió a imponer su autoridad en el Gran Canaria Arena y lo hizo, una vez más, por la vía rápida. El conjunto amarillo superó al CV Melilla por un claro 3-0 en un encuentro que, pese a lo que refleja el marcador, exigió concentración, orden y solidez desde el inicio. Con este triunfo, los grancanarios refuerzan su liderato al frente de la Superliga Masculina, sumando ya 42 puntos.

El Melilla llegaba a la isla en su mejor momento, asentado en la tercera posición de la tabla y con la intención de poner a prueba al líder. Sin embargo, el equipo dirigido por Salim Abdelkader se encontró con un Guaguas muy serio, que no concedió ni un solo set y supo gestionar cada fase del encuentro.

Control total del Guaguas

Sergio Miguel Camarero apostó de inicio por su seis habitual, una decisión orientada a marcar territorio desde el primer set y evitar cualquier tipo de concesión. El plan salió a la perfección y permitió al Guaguas tomar ventaja desde los primeros compases, controlando el ritmo del partido y minimizando errores.

Con el encuentro encarrilado, el técnico amarillo movió el banquillo sin que el rendimiento del equipo se resintiera. Incluso en el tercer set, con el 2-0 a favor, el Guaguas mantuvo el nivel de exigencia. El Melilla lo intentó hasta el final, pero siempre se vio un paso por detrás ante un Guaguas firme, sólido y con las ideas muy claras.

Declaraciones de Unai Larrañaga

En palabras del jugador Unai Larrañaga: “Quizás la clave estuvo en sacar adelante ese primer set con una ventaja clara” reconoció el jugador, que destacó la presión desde el saque como uno de los factores determinantes. “Alejar la pelota de la red nos permitió entrar en una dinámica positiva, que es fundamental para afrontar un partido de este nivel”, subrayó.