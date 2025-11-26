El Guaguas vence al Levski de Sofía por 0-3 y entra por la puerta grande a la fase de grupos de la Liga de Campeones

El Club Voleibol Guaguas gana con solvencia al Levski Sofía por 0-3 en Bulgaria. Los amarillos aseguran su presencia en la fase de grupos de la CEV Liga de Campeones.

Los de Sergio Miguel Camarero no dieron opción alguna al cuadro búlgaro y completaron su primer gran objetivo del curso con una solvencia que invita a soñar.

Primer set

El conjunto búlgaro entró al partido con ganas de sorprender a los pupilos de Sergio Miguel Camarero, pero la eficacia del argentino Nico Bruno, con cuatro puntos consecutivos, puso la primera gran ventaja para el Guaguas (5-8).

Los errores al servicio no impidieron que los amarillos sumaran la potencia del brasileño Walla Souza y provocar el tiempo muerto de Nikolay Jeliazkov (10-16).

Miguel Ángel de Amo empezó a encontrar al cubano Osmany Juantorena por zona 4. El Guaguas puso la directa en un primer set que cerró Hélder Spencer con un poderoso remate en el centro de la red (18-25).

Segundo set

Levski Sofía encajó bien el golpe y propuso un golpe a golpe que se alargó al 16-16 con la entrada de Julian Weisigk. El suizo provocó el primer tiempo muerto de Camarero tras un potente remate que instaló el 18-16.

Los nervios traicionaron al equipo búlgaro, que vio cómo sus errores propios en el remate y la recepción diluían la poca ventaja que tenían. Nuevamente Spencer, tras una buenísima rotación al saque del argentino Martín Ramos, fue el encargado de cerrar un parcial de 9-2. También, la clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones CEV (20-25).

Tercer set

Camarero dio paso a las rotaciones y los amarillos no notaron la ausencia de sus estrellas. La segunda unidad mantuvo el orden defensivo y la pegada ofensiva, poniendo la distancia en el 8-14.

El Guaguas reaccionó y cerró el trámite del tercer set con un marcador de 19-25 tras un fallo al saque de Dimitar Peychinov y una excelente rotación al saque del capitán Jorge Almansa que culminó.

En el grupo C de la Liga de Campeones CEV, al que accede el CV Guaguas, esperan el Berlín Recycling Volleys alemán, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano y el VK Lvi Praha checo. El primer encuentro amarillo será en tierras germanas el próximo 11 de diciembre a las 18:30 hora canaria, frente al Berlín RV.

— Ficha técnica:

0 – Levski Sofía: Svetoslav Gotsev (5), Lazar Bouchkov (10), Dimitar Dobrev (líbero), Gordan Lyutskanov (5), Todor Skrimov (4), Stoil Palev (-), Petyo Ivanov (-), Damyan Kolev (líbero), Julian Weisigk (7), Petko Petkov (-), Martin Totkov (-), Martin Tatarov (2) y Dimitar Peychinov (5).

Entrenador: Nikolay Jeliazkov.

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (10), Hélder Spencer (5), Osmany Juantorena (5), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (1), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (1), Augusto Colito (6), Jean Pascal Diedhiou (3), Tomas Rousseaux (3), Martín Ramos (6) y Dobromir Dimitrov (2).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

Parciales: 18-25 (24 min.), 20-25 (22 min.) y 19-25 (21 min.).

Árbitros: Stanislava Simic (Serbia) y Benone Visan (Rumanía).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de la tercera ronda de acceso a la Liga de Campeones CEV 2025-2026, disputado en el Levski Sofía Sport Hall, en Bulgaria.