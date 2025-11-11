El Gran Canaria Arena acoge el encuentro entre el Guaguas y el Olympiakos con el objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda tras el buen partido en Grecia

El CV Guaguas quiere ratificar el trabajo realizado en Grecia

El CV Guaguas afronta este miércoles una cita histórica en el Gran Canaria Arena, donde recibirá al Olympiakos con el objetivo de sellar su pase a la última eliminatoria previa de la Champions tras el brillante triunfo (1-3) logrado a domicilio. Al cuadro grancanario le bastará con ganar por cualquier resultado, mientras que una derrota por 0-3 o 1-3 forzaría el set de oro.

Sergio Miguel Camarero podrá contar con toda su plantilla para este decisivo encuentro, que desde el club califican como “el partido del año”. El técnico amarillo confía en mantener la solidez y el temple mostrados en Grecia, ahora ante su afición. “Nuestros jugadores conocen el potencial de los griegos y saben lo que está en juego”, destacó el técnico amarillo en la previa.

Desde la entidad presidida por Juan Ruiz insisten en la importancia del respaldo del público para empujar al equipo: “Necesitamos el apoyo de la afición, juntos podemos hacer historia”, subrayó el presidente. No será un reto menor: los griegos, con figuras como Perrin y Atanasijevic, que por sí solos superan el presupuesto de todo el Guaguas, llegan con la obligación de ganar. Pero en la isla confían en que el empuje y el trabajo del equipo vuelvan a imponerse.