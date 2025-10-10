Dani Martín, segundo artista confirmado para el Granca Live Fest 2026

El artista madrileño Dani Martín actuará el sábado 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria dentro de su exitosa gira ‘25 Pts años‘

El Granca Live Fest anuncia una nueva incorporación para su quinta edición: Dani Martín. El cantante madrileño se subirá al escenario del Estadio de Gran Canaria el sábado 4 de julio. Es el segundo confirmado del cartel del festival, después de la contratación de Alejandro Sanz.

Cartel de Dani Martín en el Granca Live Fest 2026

Dani Martín llega en un momento muy especial de su carrera con la gira“25 Pts años”. Es un tour que celebra toda su trayectoria y que ya cuelga el cartel de sold out en las principales ciudades de España. Desde sus inicios con El Canto del Loco, hasta sus grandes éxitos en solitario, su repertorio repasa himnos que han marcado a varias generaciones.

El Granca Live Fest 2026 se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria. Cada verano, decenas de miles de personas disfrutan de un cartel que combina grandes nombres nacionales e internacionales con nuevas propuestas.

Los abonos ya están disponibles y se espera que se agoten rápidamente.