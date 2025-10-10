De la Fuente: «No hay conflicto con Flick ni con el Barcelona»

El entrenador español habló sobre las bajas del equipo blaugrana y de los nombres de la selección

Luis de la Fuente, seleccionador español, zanjó este viernes en rueda de prensa la polémica surgida por la lesión de Lamine Yamal y deseó que quede en nada la sufrida por Dani Olmo hoy, y descartó que haya «conflicto con Hansi Flick ni con el Barcelona».

«De lo que ocurrió está todo dicho. Sé como funciona esto pero no hay tal conflicto con Flick ni con el Barcelona por Lamine. Tenemos buena relación. Nos respetamos y cada uno tenemos nuestro espacio», aseguró el seleccionador y agradeció el respaldo que ha sentido de la Federación.

«Me siento total y absolutamente apoyado, con contrato hasta 2028 y quiero seguir hasta nuestro Mundial de 2030. Me siento muy arropado, querido y valorado», añadió.

Lesiones a inicio de temporada

Por encima de los nombres, De la Fuente mostró preocupación por la cantidad de lesiones que afectan a la selección española en sus partidos de octubre ante Georgia y Bulgaria, con el deseo de que en junio no se repita cuando tenga que cerrar la lista del Mundial.

«Lo que inquieta es que haya problemas físicos y lesiones en junio. Me gustaría tener el problema de elegir entre todos los jugadores sanos«, deseó.

De la Fuente resaltó la relación especial que tiene con Dani Olmo, sin pensar cuando se retiró del entrenamiento que su lesión provocará un nuevo conflicto con el Barcelona.

«Lo que disgusta es la lesión de cualquier futbolista, es la parte fea del fútbol y vamos a ver en qué queda lo de Dani. Le tengo muchísimo cariño por el tiempo que llevamos juntos y me duele más. Que se produzca la lesión en un sitio u otro son circunstancias desagradables que tiene el fútbol», sentenció.