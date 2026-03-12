Debate parlamentario sin portavocías femeninas

Vivas Comunicadoras ha criticado la ausencia de mujeres ejerciendo las portavocías de los partidos durante el Debate de la Nacionalidad

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de 2026 llega a su fin con el debate de las propuestas de resolución. Más allá de lo sucedido en esta semana, hay otra circunstancia que no ha pasado desapercibida: la falta de mujeres en los puestos de las portavocías de los grupos parlamentarios. Ha tenido que llegar la tercera jornada, con el debate de las propuestas de resolución para que esta circunstancia cambiara.

Solo el Partido Popular cuenta en la actualidad con una portavocía ejercida por una mujer, Luz Reverón, que -sin embargo- fue reemplazada por Juan Manuel García Casañas.

Vivas Comunicadoras, la asociación de profesionales que reúne a mujeres de la comunicación en las islas, ha dado un tirón de orejas a las formaciones. Su vicepresidenta, Luisa del Rosario, ha recordado que la existencia de la ley de paridad y las listas cremallera. A este asunto se ha sumado la consejera de Igualdad, Candelaria Delgado, que ha defendido la «presencia de buenas oradoras que deben dar pasos al frente y ha insistido en que los partidos también deben permitirlo.