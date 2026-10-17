Álvaro Cervera: «Tenemos que estar preparados», el Celta B es «muy peligroso»

Cervera reconoció que con la recuperación total y los minutos que pudo disputar el pasado lunes ante el Girona, Jesús Álvarez ya está listo para volver once titular

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha analizado la próxima jornada de liga, en la que se medirán contra el Celta Fortuna, en un partido en el que tienen que «estar preparados» por las exigencias tanto físicas como tácticas que presentará el conjunto vigués.

Entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera.

El técnico blanquiazul remarcó una de las características principales de su próximo rival, que puede significar una de los puntos importantes de cara al compromiso del próximo lunes, y es que el filial es un equipo «muy peligroso» por su calidad técnica, su capacidad táctica y el elevado esfuerzo físico que exige a sus rivales, factores que obligarán a los tinerfeños a ofrecer su mejor versión para sumar los tres puntos.

Cervera considera que la clave estará en neutralizar ese planteamiento para tener opciones de victoria, ya que si ambos equipos quieren imponer su propio juego en el partido, «seguramente fuera de casa el encuentro va a estar más cerca de ellos», mientras que, si el Tenerife consigue frenar su iniciativa, el choque estará más abierto para los insulares.

Nueva alternativa

Reconoció que con la recuperación total y los minutos que pudo disputar el pasado lunes ante el Girona, Jesús Álvarez ya está listo para volver once titular, incorporando así una nueva alternativa en el centro del campo.

También destacó la vuelta de Nacho Gil, al que definió como un jugador «fundamental» para el equipo, que le da sentido al juego que propone y que le da un salto de calidad juegue por fuera, como lo hace habitualmente, o por dentro, donde ya ha demostrado que puede ser otra solución, confirmando además que tras el último partido salió sin problemas y se encuentra bien para seguir a este ritmo.

Habló sobre Víctor Moreno y explicó que el atacante podría comenzar a realizar trabajo la próxima semana, aunque argumentó que su regreso dependerá de la evolución de las molestias en el pubis, una dolencia cuya recuperación «está condicionada a que desaparezca el dolor» y no presente una fecha de regreso estipulada.