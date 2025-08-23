En Directo Última actualización el 23-08 16:34

Incendio en El Hierro|Medio aéreos trabajan en la extinción Medios aéreos del Gobierno de Canarias se han incorporado a la extinción de los dos conatos de incendios simultáneos que se han declarado a primera hora de la tarde en Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y en las laderas cercanas al Mirador de Las Playas, en el municipio herreño de El Pinar. En la zona trabajan tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.

Incendio en El Hierro|Cierre de un tramo de la carretera HI-4 El Cabildo de El Hierro ha comunicado a la población y a todos los usuarios afectados, que por parte de la dirección de extinción se ha procedido al cierre de la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población. Imagen de la carretera HI-4 compartida por el Cabildo de El Hierro en la red social X

Incendio en El Hierro| El Ayuntamiento del Pinar pide que eviten salir del pueblo El Ayuntamiento de El Pinar ha pedido a la población que evite salir del pueblo para no atravesar las masas forestales. En sus redes sociales el Ayuntamiento herreño ha pedido máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio, además de hacer un uso responsable del agua, ya que la prioridad absoluta en este momento es la extinción del fuego. Además ha aconsejado mantener a las personas mayores, niños, niñas y personas con problemas de salud localizadas e hidratadas y cuidar también a los animales domésticos, manteniéndolos dentro y alejados del humo. La corporación pide asimismo que se mantengan las ventanas y puertas cerradas para impedir la entrada de humo en las viviendas. Los equipos EIRIF El Hierro del turno de mañana y tarde y el equipo de tarde de La Palma ya han sido activados para el incendio declarado en El Pinar (El Hierro). Fotografía vía X EIRIF

Incendio en El Hierro|Evacuaciones preventivas El Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo. También se ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.

Incendio El Hierro|Activados equipos de Refuerzo El Cabildo de El Hierro ha informado que se han activado los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) de El Hierro y La Palma, con sus correspondientes medios aéreos, así como el helicóptero Air Tractor con base en La Gomera, como primer dispositivo de ataque al fuego.