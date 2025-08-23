Dos helicópteros trabajan ya en la zona de los conatos de incendio que según el Cabildo de El Hierro se han producido pasadas las 14:00 horas de este domingo
16:34 Día: 23-08-2025
Incendio en El Hierro|Medio aéreos trabajan en la extinción
Medios aéreos del Gobierno de Canarias se han incorporado a la extinción de los dos conatos de incendios simultáneos que se han declarado a primera hora de la tarde en Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y en las laderas cercanas al Mirador de Las Playas, en el municipio herreño de El Pinar. En la zona trabajan tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.
16:24 Día: 23-08-2025
Incendio en El Hierro|Cierre de un tramo de la carretera HI-4
El Cabildo de El Hierro ha comunicado a la población y a todos los usuarios afectados, que por parte de la dirección de extinción se ha procedido al cierre de la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.
16:17 Día: 23-08-2025
Incendio en El Hierro| El Ayuntamiento del Pinar pide que eviten salir del pueblo
El Ayuntamiento de El Pinar ha pedido a la población que evite salir del pueblo para no atravesar las masas forestales.
En sus redes sociales el Ayuntamiento herreño ha pedido máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio, además de hacer un uso responsable del agua, ya que la prioridad absoluta en este momento es la extinción del fuego.
Además ha aconsejado mantener a las personas mayores, niños, niñas y personas con problemas de salud localizadas e hidratadas y cuidar también a los animales domésticos, manteniéndolos dentro y alejados del humo.
La corporación pide asimismo que se mantengan las ventanas y puertas cerradas para impedir la entrada de humo en las viviendas.
16:06 Día: 23-08-2025
Incendio en El Hierro|Evacuaciones preventivas
El Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo. También se ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.
16:02 Día: 23-08-2025
Incendio El Hierro|Activados equipos de Refuerzo
El Cabildo de El Hierro ha informado que se han activado los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) de El Hierro y La Palma, con sus correspondientes medios aéreos, así como el helicóptero Air Tractor con base en La Gomera, como primer dispositivo de ataque al fuego.
15:51 Día: 23-08-2025
Incendio El Hierro|El Cabildo dice que son dos conatos declarados de forma simultánea
El Cabildo de El Hierro ha informado de que aproximadamente a las 14:15 horas de este sábado se han declarado de forma simultánea dos conatos de incendio en la masa forestal de la isla.
Uno de los conatos afecta a la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, según ha indicado la corporación insular herreña en sus redes sociales.
En las labores de extinción participan ya dos helicópteros del Gobierno de Canarias, que trabajan para frenar la propagación de las llamas en un área de alta sensibilidad medioambiental.
De forma preventiva, se ha procedido a la evacuación de la zona de acampada Hoya del Morcillo, según informó el Cabildo de El Hierro.
Los equipos de emergencia mantienen un dispositivo activo en la zona, mientras se evalúa la evolución del fuego.
Ante cualquier emergencia, el Ayuntamiento de El Pinar recuerda que se debe llamar al 112 e informarse únicamente a través de canales oficiales, al tiempo que señala que la seguridad y la calma son fundamentales en estos momentos.
Clavijo, pendiente de la evolución de los conatos
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está siguiendo la evolución del conato de incendio forestal registrado en El Pinar y mantiene el contacto con las administraciones de la isla y del municipio. Según indica el presidente canario en un mensaje en su perfil de la red social ‘X’, «es fundamental seguir las indicaciones de los efectivos que están trabajando sobre el terreno y la información por los canales oficiales».