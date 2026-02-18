El archipiélago fue una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento en este registro

Las defunciones aumentaron el 2,5 % a nivel nacional —un 5,9 % en Canarias— en 2025, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo. Por su parte, el número de nacimientos creció por primera vez en una década, aunque apenas un 1 %, hasta alcanzar los 321.164, y van acompañados de un retraso en la edad de maternidad.

Las defunciones crecieron un 5,9 % en Canarias/ Archivo RTVC

Estas cifras las publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025. Según esta entidad, estos datos son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Datos nacionales

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas.

Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio.

Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

Los mayores aumentos en esta cifra respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5 %) y Melilla (15,2 %), y Canarias (5,9 %). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7 %).