La representante de Trump, Laura Dogu, ha reiterado a la presidenta de Venezuela las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en Caracas a la enviada del presidente estadounidense, Donald Trump para Venezuela, Laura Dogu, según han confirmado las autoridades venezolanas.

Delcy Rodríguez recibe a la enviada de Trump, Laura Dogu, y nombra a Félix Plasencia, exministro de Exteriores, su nuevo representante ante Washington. Europa Press.

«Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la encargada de negocios de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu«, ha informado el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, en redes sociales.

En este sentido, el encuentro ha tenido lugar en la sede presidencial, el Palacio de Miraflores, y en este Dogu ha «reiterado las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición«, ha señalado la legación diplomática estadounidense en X.

Dogu llegó el sábado a Caracas con rango de encargada de negocios en una muestra más del acercamiento diplomático entre ambos países. Fue embajadora en Honduras y Nicaragua y reemplaza en el puesto a John McNamara, según ha informado la legación diplomática estadounidense en el país latinoamericano. Anteriormente, fue asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

Nombramiento del diplomático y político Félix Plasencia

La reunión ha contado asimismo con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, quien posteriormente ha anunciado el nombramiento del diplomático y político Félix Plasencia como nuevo representante de Venezuela ante Estados Unidos.

«El diplomático venezolano se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días«, ha asegurado Gil sobre una decisión que ha enmarcado como parte de «una etapa de trabajo, una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses».

En declaraciones recogidas por la Presidencia venezolana, el ministro ha recalcado su voluntad de que esta nueva fase de las relaciones entre Washington y Caracas «calce a la perfección con los postulados del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la soberanía de nuestros estados».

Así, Félix Plasencia se ha desempeñado distintos cargos durante el mandato del presidente, Nicolás Maduro, ha estado al frente del Ministerio de Turismo y Comercio (2019-2020), del de Exteriores (2021-2022) y ha sido embajador del país sudamericano en China, Colombia y Reino Unido.

La hija de Diosdado Cabello, ministra de Turismo

Rodríguez, además, ha nombrado a Daniella Cabello, hija del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, nueva titular de la cartera de Turismo, en sustitución de Leticia Gómez.

Así lo ha anunciado la presidenta encargada de Venezuela, en un breve mensaje en Telegram, donde ha destacado que la mujer de 33 años «asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional» y ha agradecido a Gómez «su valiosa labor al frente de esta importante cartera».

La nueva ministra, que también es hija de la diputada Marleny Contreras, preside la fundación Marca País de Venezuela y la Agencia de Promoción de Exportaciones venezolana.

Posible reunión de Machado con Rodríguez

La líder opositora venezolana María Corina Machado se ha mostrado dispuesta a reunirse con la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, si bien lo ha condicionado a un intercambio para «definir un cronograma de transición» democrática.

«Si es necesario para intercambiar a los efectos de definir un cronograma de transición. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición«, ha señalado en declaraciones a la emisora colombiana Caracol.

En una comparecencia ante este y otros medios de comunicación, ha querido establecer «una línea muy clara de división de lo que es nuestra visión de una Venezuela democrática donde se dan procesos de apertura en un contexto de absoluta transparencia y legalidad» respecto a las autoridades venezolanas.