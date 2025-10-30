A estos expedientes de traslado se suman otros 44 archivados debido a la mayoría de edad de los inmigrantes tras informe del Ministerio Fiscal

Culminan la firma de 100 expedientes de menores migrantes para su traslado desde Canarias a la Península. Imagen de Archivo

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado 100 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 44 archivados por mayoría de edad de la persona migrante tras informe del Ministerio Fiscal o por informe negativo de la Fiscalía al considerar que tenían arraigo en Canarias.

De acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.