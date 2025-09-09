La consejera de Bienestar Social confirma que ya han sido trasladados 59 menores con derecho a asilo de los 1.008 previstos.

Delgado: “Esperamos cerrar nuevas salidas de menores migrantes hacia la Península la próxima semana” / Foto: La Radio Canaria.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado este martes en De La Noche al Día de La Radio Canaria que hoy se celebra un nuevo encuentro entre los Gobiernos de Canarias y de España para avanzar en el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Hasta la fecha, 59 menores de los 1.008 previstos ya han sido derivados a otras comunidades autónomas. La reunión de este martes será de trámite, por lo que no se esperan grandes novedades, aunque Delgado confía en que la próxima semana se puedan cerrar nuevas salidas.

La consejera ha señalado, además, que el Ejecutivo autonómico trabaja también en el traslado de menores que no han pedido asilo.

«Nosotros ya hemos trasladado en torno a 200 expedientes a la Subdelegación del Gobierno, tanto a la de Tenerife como a la de Las Palmas. Estamos esperando a que nos devuelvan una propuesta de a qué territorios van esas personas. Nosotros tenemos que hacer una comparecencia al menor para saber si está de acuerdo con ese traslado», ha explicado en La Radio Canaria.

En caso de que el menor acepte, el Gobierno de España comunicará el destino a la comunidad autónoma correspondiente, que deberá preparar los recursos necesarios para su acogida.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, en La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

Se reduce el tiempo de espera para la dependencia

La consejera de Bienestar Social ha anunciado también una reducción de unos 400 días en el tiempo de tramitación de las solicitudes de la dependencia en Canarias.

Delgado ha asegurado en La Radio Canaria que se está reforzando el personal en todas las Islas para agilizar las valoraciones, y que incluso habrá equipos itinerantes en municipios pequeños de Tenerife y Gran Canaria.

Delgado: «Ya hay 5.201 personas en Canarias con su reconocimiento de grado y PIE concedida»

Actualmente, en el Archipiélago hay 55.201 personas con reconocimiento de grado y prestación económica vinculada (PIE) concedida.