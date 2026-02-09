ES NOTICIA

Denuncian un cartel xenófobo frente al centro de menores en Puerto de la Cruz

El cartel aparecía con la firma de Juventudes Falangistas de España

La agrupación local del PSOE en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz ha denunciado la colocación de un cartel xenófobo en una calle de la localidad en el que avisa: «Peligro. Zona multicultural», y bajo este mensaje aparece firmado «Juventudes Falangistas de España».

El cartel se colocó en un poste en la calle Blanco, frente a un centro de acogida de menores migrantes, y en él aparece, a modo de una señal de tráfico, la figura de un hombre de pelo rizado agrediendo a una anciana con un bastón.

Propaganda e incitación al odio

Desde el partido advirtieron de que esto «no es una broma» ni tampoco el ejercicio de la libertad de expresión, sino que constituye «propaganda de odio que señala a personas por su origen y trata de sembrar miedo donde siempre ha habido convivencia».

Por otro lado, la organización ahonda en que la Falange «representa una de las páginas más oscuras de nuestro país, ligada a la dictadura, a la represión y a la persecución de quienes pensaban diferente», y que en España hay vigente una Ley de memoria democrática que «hay que respetar».

«No vamos a permitir que se blanquee ni se normalice ese pasado a través de mensajes racistas y excluyentes en nuestras calles», añadieron en el comunicado publicado en sus redes sociales, en el que indicaron que «lo grave» es que «estos discursos crecen cuando la derecha mira para otro lado o compra marcos de miedo para sacar rédito político».

«La ciudadanía portuense merece que este gobierno no mire para otro lado para contentar a la ultraderecha y actúe de manera contundente«, concluyeron.

