La embarcación la ocupaban 13 personas que llegaron en buen estado de salud

Uno de los ocupantes del cayuco que llegó este lunes a las costa de La Restinga, en El Hierro, denuncia que viajó secuestrado. El denunciante afirma que le secuestraron al robar la embarcación y le obligaron a navegar hasta Canarias.

En este cayuco, que llegó a la costa de la isla por sus propios medios, viajaban 13 hombres a bordo, todos ellos en buen estado de salud. El cayuco en cuestión, un barco de pesca, fue robado en Mauritania mientras estaba a cargo de un marinero.

Caso poco común

Este detalle ha llamado la atención de las autoridades y periodistas, pues, aunque se han registrado robos de embarcaciones en la ruta migratoria desde África, no es común que fuercen a una persona a permanecer a bordo.

«En Mauritania, sobre todo, teníamos constancia de que se habían producido en el pasado también el robo por parte de los propios migrantes de las embarcaciones con las que venían a Canarias», aseguró el periodista José Naranjo a RTVC.

Denuncian posible robo y secuestro del cayuco que llegó a El Hierro / Archivo RTVC

La embarcación se utilizó para el viaje hacia Canarias, y el dueño del barco denunció también la desaparición del marinero que se encontraba a bordo en el momento del robo. Las autoridades en Mauritania habían documentado casos previos de robos de cayucos.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar la veracidad de los testimonios de los migrantes. Por otro lado, ninguno de los ocupantes, de origen senegalés, presentan heridas ni signos de violencia.