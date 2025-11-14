El Romade Gran Canaria busca consolidarse en la zona media ante un Perdoma que todavía no ha puntuado y pelea por evitar el descenso

Derbi canario entre Romade Gran Canaria y Perdoma / CB Perdoma

En el partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de División de Honor Plata femenina de balonmano, grupo A, donde militan los equipos canarios habrá un derbi en este fin de semana. Donde el Romade Gran Canaria se enfrentará al Perdoma de Tenerife, el domingo a las 12:00 horas, en un choque con objetivos bien distintos.

Las grancanarias se mantienen sextas, mirando de cerca a los equipos que se encuentran en la parte alta, mientras las tinerfeñas, recién ascendidas, tienen como meta mantener la categoría.

El Perdoma se encuentra con cero puntos, cerrando la clasificación, y en jornadas anteriores ha hecho méritos para haber ganado algún encuentro pues por ejemplo la pasada semana le trataron de tú a tú al balonmano Porriño de Galicia (22-27).

El Romade Gran Canaria tendrá el factor cancha en este partido ante el Perdoma, en un choque que tiene el añadido de ser un derbi regional, donde los dos equipos se conocen muy bien, y donde los errores suelen pasar factura.