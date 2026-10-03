La manifestación de este sábado ha culminado con la decisión de desconvocar la acampada que lleva instalada en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria toda la semana

Derecho al Techo en la isla de Gran Canaria levantará este domingo la acampada por la vivienda en Plaza La Feria para «seguir organizando sus próximas acciones y atender a las personas con desahucios próximos». Así lo ha concretado a Europa Press una de las portavoces del colectivo, Sofía Olivares, tras realizar un balance de la manifestación de este sábado en la capital grancanaria. Exponen que la protesta por la vivienda ha reunido hasta 12.000 manifestantes, cifra que contrasta con la facilitada por Delegación del Gobierno: 3.500.

Tercer día de acampada en la Plaza de la Feria. Fotos: Antonio José Fernández

«Acabemos con el negocio de la vivienda. Ni casas sin gente ni gente sin casas», se leía en la cabecera de la manifestación que comenzaba en Plaza de La Feria, donde decenas de personas se concentraron desde las 11.00 horas ante el «hartazgo» social por no obtener una respuesta institucional a un derecho «fundamental»: la vivienda.

Las protestas en Canarias, que también se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto del Rosario y en Arrecife, contarían con un enfoque propio en la realidad de las islas donde, exponen los manifestantes, «el Gobierno canario lleva tres años bloqueando la aplicación de la ley de la vivienda», situación que impide que, aunque se hubiera aprobado el decreto ‘Maricarmen’ en el Congreso, se alivie la crisis en las islas.

Huelga general

El movimiento en la vivienda, que ahora se encamina hacia una «huelga general» con multitud de acciones en todo el país, alcanzó esta semana las capitales de provincia canaria. Asimismo, colectivos sociales, entre ellos Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas, impulsaron dos acampadas que han continuado este sábado.

Sin embargo, con el objetivo de organizar sus próximas acciones y atender a las personas con desahucios próximos, Derecho al Techo en Gran Canaria ha decidido desconvocar la acampada a partir de este domingo.