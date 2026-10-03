Han presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, por las obras que aseguran que se están ejecutando en el entorno de las antiguas cuarterías de Marpequeña

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Telde y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por las actuaciones de transformación física que, según asegura, se están ejecutando en el entorno de las antiguas cuarterías situadas al este de Marpequeña.

Obras antiguas cuarterías de Marpequeña. Imagen: Turcón-Ecologistas en Acción

Inspección urbanística urgente

La organización ecologista ha solicitado una inspección urbanística presencial para que se levante acta de las actuaciones detectadas y se determine su naturaleza, alcance, antigüedad, situación jurídica y adecuación al planeamiento vigente.

Según ha informado Turcón en un comunicado este sábado, la denuncia incorpora fotografías y la localización del ámbito afectado, donde se observan presuntos cerramientos mediante muros y vallas metálicas, además de otras intervenciones constructivas en el interior de las antiguas cuarterías.

El colectivo considera necesario comprobar qué obras se están ejecutando, con qué finalidad, desde cuándo y bajo qué título habilitante.

Asimismo, solicita que se verifique si las actuaciones cuentan con licencia urbanística, comunicación previa, declaración responsable, autorización sectorial u otro permiso exigible, y si se ajustan a la ordenación urbanística vigente.

Turcón también reclama conocer si existe algún expediente municipal previo relacionado con las antiguas cuarterías o con las parcelas afectadas.

La organización sostiene que la inspección debe producirse «con rapidez» ante la posibilidad de que algunas actuaciones continúen en curso y modifiquen la realidad física del terreno antes de la comprobación administrativa.

La denuncia se fundamenta, entre otros preceptos, en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Según recuerda Turcón, el artículo 327 de esta norma reconoce la acción pública urbanística y permite exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística y denunciar hechos relacionados con su observancia.

El escrito también cita los artículos 330, 351, 353, 364 y 372 de la ley, relativos a actuaciones sometidas a licencia, protección de la legalidad urbanística e intervención administrativa ante obras que carezcan de título habilitante.

Turcón subraya que la transparencia y la aplicación efectiva de la normativa urbanística «son esenciales para garantizar una adecuada protección del territorio de Telde».