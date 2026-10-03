Mesa y López Market abre nueva edición con 50 carpas, conciertos y actividades infantiles

La Rambla de Mesa y López acoge Mesa y López Market, que se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre con más de 40 carpas decoradas y una amplia representación de sectores y actividades

La feria Mesa y López Market coincide con el inicio de la apertura comercial dominical autorizada por la condición de Zona de Afluencia Turística (ZAT) y se celebra este viernes, sábado y domingo. Moda, complementos, hogar, salud, belleza, inmobiliaria, joyería, arte, formación o deporte son algunos ejemplos de la oferta de esta feria multisectorial, que busca acercar a la ciudadanía las pequeñas y medianas empresas de la zona para dinamizar la actividad económica.

Promovido por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, con el respaldo de la Dirección General de Comercio y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la feria propone un formato dinámico durante tres días.

Desde este viernes a las 10 horas y hasta el próximo domingo, Zona Mesa y López será escaparate y escenario de actividades infantiles, conciertos diarios, photocall interactivo, entre otras propuestas.

Impulso a las pymes

Mesa y López Market mantiene en esta nueva edición el objetivo y compromiso de dar un gran impulso y visibilidad a las pymes participantes, que serán las auténticas protagonistas del evento.

Zona Mesa y López se convierte en un gran escaparate del comercio local del 2 al 4 de octubre

Con esta cita al aire libre, Zona Mesa y López busca mostrar a la ciudadanía el valor añadido de este eje comercial, que además de vender de calidad, es ejemplo de negocio moderno, actual, cercano y con servicio personalizado en una de las arterias comerciales más emblemáticas de Canarias.

Como ha explicado la Secretaria General en Asociación de Empresarios Mesa y López, Pepi Peinado, esta iniciativa transformará la zona del bulevar más cercano a la Plaza de España, que “se convierte en un market de compras con más de 50 expositores” y tres días ”llenos de actividades infantiles, actuaciones musicales, con un plan perfecto para toda la familia”.

Además, acogerá música en directo de la mano de Dj Evando Moreira, Maldita EGB y Los Lola, así como las actuaciones familiares de Rafaelillo Clown, talleres, títeres, pintacaras y la música del Cancionero Isleño y ‘Borondona y sus amigos’.

Por su parte, el sábado 3 de octubre, la tradición e identidad será protagonista, con el Festival Folklórico de las Comunidades a las 11 horas.