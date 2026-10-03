Este drago autóctono de Gran Canaria está en peligro crítico según la Lista Roja Nacional de especies amenazadas, la primera elaborada en España según criterios internacionales de este campo

El Cabildo de Gran Canaria ha culminado el tratamiento con el que ha logrado controlar la plaga de lapilla que puso en riesgo la supervivencia del Drago de Pino Santo.

La Lista Roja Nacional de especies amenazadas, la primera que se hace en España según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha identificado dos especies extintas a nivel regional -el lince boreal y el esturión- y 93 en peligro crítico -como la foca monje o el drago de Gran Canaria-.

Esta primera lista nacional oficial, elaborada por un grupo de especialistas auspiciado por la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) y del Comité Español de la UICN, ha evaluado el peligro de extinción de 1.937 especies endémicas, que solo se encuentran en España, y casi endémicas, que también se localizan en Portugal, Francia, Andorra o Gibraltar.

El documento ha identificado cinco especies extintas, 213 en peligro, 238 vulnerables y 331 casi amenazadas. Asimismo, hay 801 especies que están categorizadas como en preocupación menor y para 254 no hay datos suficientes.

Lobo y lince vulnerables

En el caso del lobo y el lince ibérico, la lista los encuadra en la categoría de vulnerables, ya que hay menos de 1.000 ejemplares adultos, pero más de 500, explicó durante la presentación de la lista Luis Santiago Cano-Alonso, representante de la CSE, una de las entidades que velan por que esta relación de especies amenazadas cumpla con los criterios de la UICN.

El lobo mantiene una tendencia estable, mientras que la población del lince ibérico va en aumento.

Por su parte, la anguila o el drago de Gran Canaria se encuentran en peligro crítico y su población va en descenso. En esta categoría también se encuentran varias especies de saltamontes, babosas o la foca monje.

Del total de especies evaluadas, 1.456 son invertebrados, sobre todo insectos y moluscos.

Representantes de la CSE y del Comité Español de la UICN han detallado que 1.732 de las especies evaluadas en la Lista Roja Nacional provienen directamente de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN a nivel internacional. Las 205 especies restantes son evaluaciones homologadas elaboradas por grupos de expertos.

Evaluaciones voluntarias

Cano-Alonso ha señalado que en total han recibido 637 evaluaciones y se han homologado 205 y de éstas, 83 -que son endémicas de España- han ido al sistema de evaluación de especies de la UICN para que las estudien.

También ha destacado que en la cola de la homologación hay especies de moluscos, mariposas, anfibios y arañas.

Y ha subrayado que no tienen criterios «para evaluar una especie u otra», que depende «del interés de los especialistas y grupos de trabajo en presentar sus evaluaciones».