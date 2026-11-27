Hay siete detenidos que regentaban dos asociaciones cannábicas desde las que distribuían hachís, marihuana y sus derivados

Desarticulada una organización en el sur de Tenerife dedicada al tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional han detenido a siete personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en el sur de Tenerife.

La investigación se inició a raíz de las pesquisas sobre dos asociaciones cannábicas ubicadas en los municipios de Adeje y Arona, ambas gestionadas por el mismo grupo de personas y utilizadas como punto de distribución de sustancias estupefacientes, principalmente hachís, marihuana y sus derivados.

Las investigaciones permitieron determinar que la actividad de la organización no se limitaba a los dos establecimientos investigados. Los agentes averiguaron que el grupo disponía de otros dos inmuebles, utilizados para desarrollar distintas fases de la actividad ilícita.

Concretamente se pudo constatar que el primero de ellos albergaba una plantación interior de cannabis, así como un laboratorio destinado al procesamiento y transformación de los productos obtenidos. Entre las sustancias elaboradas destaca el rosín, un concentrado derivado del cannabis caracterizado por su elevada concentración de THC, el cual después distribuían por toda la isla.

Centro logístico de la organización criminal

El segundo inmueble funcionaba como centro logístico de la organización, donde se llevaban a cabo labores de de almacenamiento, preparación y empaquetado de las sustancias, constituyendo el principal punto de distribución de los productos comercializados.

Esta fragmentación permitía diversificar las instalaciones utilizadas y dificultar la labor de los investigadores de la Policía Nacional, reduciendo el riesgo de que el descubrimiento de uno de los inmuebles comprometiera el conjunto de la actividad ilícita.

Cinco entradas y registros

Una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, se llevaron a cabo cinco entradas y registros de manera simultánea en las dos asociaciones cannábicas y en los dos inmuebles utilizados para la preparación y distribución de las sustancias. Asimismo, se practicó una quinta entrada y registro en el domicilio del presunto líder de la organización.

El dispositivo policial fue desarrollado por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial, contando además con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el equipo operativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y con la colaboración Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje.

Siete detenidos y una importante cantidad de sustancias estupefacientes intervenidas

El operativo se saldó con la detención de siete personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y asociación ilícita y con la intervención de una importante cantidad de sustancias estupefacientes, dinero y efectos, Concretamente : 54.005 euros en efectivo, 2.280 libras esterlinas, criptoactivos valorados en 1200 dólares, 1 vehículo de alta gama, 13.713 gramos de marihuana, 7.180,77 gramos de hachís, 13.410,75 gramos de rosín, varias armas simuladas, 54 gramos de setas alucinógenas ,272 cigarrillos y 2700 dispositivos de vapeo con THC así como múltiples comestibles con esta misma sustancia

Como resultado de la investigación, la autoridad judicial autorizó el cierre y precinto de los locales, sumando ya un total de 18 establecimientos clausurados judicialmente desde el pasado mes de octubre de 2025.