Cuatro personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculadas con una red contra la libertad sexual de menores de centros tutelados por el Gobierno de Canarias

La Policía Nacional y la Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores en Gran Canaria. Cuatro personas han sido detenidas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Lucía de Tirajana.

Registro de la Policía Canaria y la Policía Nacional en los domicilios de los detenidos.

La investigación se inició tras el intercambio de información entre ambos cuerpos policiales. Seguidamente, iniciaron una operación coordinada con los órganos judiciales.

Cuatro personas han sido detenidas por un presunto delito contra la libertad sexual de menores.

Víctimas de centros tutelados

En esta operación han registrado cuatro domicilios, dos en la capital grancanaria y el resto en Santa Lucía de Tirajana. Han intervenido diverso material digital e informático, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver y han incautado diferentes sustancias estupefacientes.

Según el informa policial, los detenidos podrían estar implicados en la facilitación de encuentros sexuales con menores. Las víctimas son, supuestamente, residentes en centros de protección dependientes del Gobierno de Canarias.

Los investigadores han localizado a siete víctimas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La autoridad judicial competente ha decretado prisión provisional para los cuatro detenidos.