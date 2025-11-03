La droga incautada tenía un valor superior al millón de euros

La Policía Nacional desarticuló una organización criminal asentada en la isla de Lanzarote y dedicada a introducir por vía marítima partidas de hachís procedentes de Marruecos. La operación culminó el pasado 14 de agosto con la detención de ocho personas.

Desarticulan una organización criminal dedicada a introducir partidas de hachís en Lanzarote. Archivo RTVC

Además, durante este operativo se intervinieron 605 kilogramos de polen de hachís, con un valor que se estima superior a un millón de euros, y 75.000 euros en efectivo y todos los detenidos ingresaron en prisión por orden judicial.

Droga introducida desde Marruecos

La investigación se inició el pasado mes de febrero, tras una denuncia anónima recibida a través de la página web de la Policía Nacional, en la que se alertaba de que en una vivienda de la localidad de Tías se estarían dedicando a la distribución de importantes partidas de hachís destinadas a diferentes puntos del archipiélago canario.

Desde el inicio de la operación, los agentes corroboraron la veracidad de la información recibida, identificando a los miembros de la red, sus funciones dentro de la organización y los domicilios que frecuentaban.

Gracias a las averiguaciones, se pudo determinar que la organización introducía la droga por vía marítima desde Marruecos mediante embarcaciones tipo zodiac, distribuyendo parte de la sustancia en Lanzarote y trasladando el resto a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Posteriormente, los investigadores procedieron al registro de seis viviendas y un almacén situados en las localidades lanzaroteñas de Arrecife, Tías y Playa Honda. En el interior del almacén se halló un vehículo de alquiler que contenía 15 fardos con 575 kilogramos de polen de hachís.

Por otro lado, en las viviendas se localizaron otros 30 kilogramos adicionales de la misma sustancia y 75.000 euros en efectivo. En una de ellas, en Playa Honda, se procedió al arresto los patrones de la embarcación zodiac utilizada para el traslado del estupefaciente desde Marruecos.