Canarias registró en los seis primeros meses de 2025 un total de 13.380 accidentes de trabajo con baja

Los accidentes laborales caen un 3% en Canarias pero repuntan los graves y mortales. Ahora bien, ha habido un repunte tanto de los accidentes graves o muy graves: 107 por los 70 que hubo de enero a junio, y de los mortales: 18 frente a los 10 del primer semestre de 2024.

El descenso en la siniestralidad laboral en Canarias se explica en la reducción del 3,4% de los accidentes leves, según consta en el informe que elabora el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Por provincias, el número de accidentes de trabajo disminuyó en la de Santa Cruz de Tenerife un 3,9% y en la de Las Palmas, un 2,3%.

En relación con el número de trabajadores afiliados, hasta junio de 2025 hubo 211,11 siniestros laborales por cada 100.000, frente a los 223,62 del mismo periodo de 2024.

Para calcular el llamado índice de incidencia se tiene en cuenta a los trabajadores que cotizan y que tienen reconocidas las contingencias profesionales.

Caen un 3% los accidentes laborales en Canaria pero repuntan los graves y mortales. Imagen de archivo Europa Press.

Mas accidentes laborales en el sector de la construcción

De entre los accidentes laborales que caen en Canarias, el sector de la construcción es el que registra una mayor incidencia, con 459,71 accidentes por cada 100.000 trabajadores, seguido de la agricultura (361,79).

En el primer caso, se registraron 1.686 accidentes de trabajo con baja entre enero y junio de 2025. En agricultura hubo 425 en este periodo.

El índice en la industria fue de 317,06 (786 accidentes); el sector servicios es el que registra un mayor número de siniestros (8.707) pero también tiene un mayor número de trabajadores, por lo que el índice es el más bajo de todos los sectores (182,65 accidentes por cada 100.000 trabajadores)