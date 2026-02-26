Un manuscrito vincula directamente un segundo plan golpista también en 1981 en este caso por el capitán general Jesús González del Yerro

Informa: Redacción Informativos RTVC

Entre los más de 160 documentos del 23F desclasificados este miércoles, tras su aprobación el martes por el Consejo de Ministros, ha salido a la luz un manuscrito que vincula directamente a Canarias —en concreto a Tenerife— con una supuesta segunda intentona golpista en 1981.

La documentación, relacionada con el intento de golpe de Estado del 23F, apunta al entonces capitán general de Canarias, Jesús González del Yerro, como figura clave en un plan alternativo que habría sido diseñado desde la Capitanía General en Tenerife.

Imágenes en la prensa canaria del intento de golpe de Estado. Imagen RTVC

Un segundo golpe previsto para el 24 de junio

Según el manuscrito desclasificado, el nuevo movimiento se habría programado para el 24 de junio de 1981, apenas tres meses después del fallido asalto al Congreso. El plan contemplaba adelantarse a los coroneles implicados en la intentona de febrero, trasladando la iniciativa al ámbito de los capitanes generales.

Los documentos detallan cómo se desarrollaría la operación y señalan una fecha especialmente simbólica: el 24 de junio se celebraba el santo del monarca en el Palacio Real, acto al que asistirían autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado en España, que sería el gran inconveniente para la operación.

El plan situaba el foco en el Palacio Real de Madrid como epicentro de la acción. Los promotores de la operación confiaban en que cualquier pequeña rebelión —con conocimiento o sin él de la Casa Real— pudiera arrastrar al conjunto de la sociedad y forzar un cambio de rumbo político.

La revelación de este manuscrito añade una nueva dimensión a la comprensión del 23F y evidencia que las tensiones golpistas pudieron extenderse más allá del 23 de febrero, alcanzando incluso a mandos militares en Canarias.