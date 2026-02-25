Quién era quién el 23F: guía para no perderse en los papeles secretos del golpe de Estado

Este miércoles a mediodía salen a la luz los documentos ocultos hasta ahora sobre el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981

Antes de que a mediodía de este miércoles salgan a la luz los papeles del 23F, desclasificados por una decisión del Consejo de Ministros del martes, la Agencia EFE repasa los nombres destacados de aquella tentativa de golpe de Estado, de la que se han cumplido esta semana 45 años.

Reanudación de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno después del intento de Golpe de Estado fallido el día 23 de febrero

Quién era quién el 23 de febrero de 1981:

1.- ANTONIO TEJERO. Teniente coronel de la Guardia Civil. Asaltó el Congreso al frente de un grupo de agentes y mantuvo unas 18 horas secuestrado al Gobierno y a los diputados. Sentenciado a 30 años de prisión por rebelión militar, fue el último condenado en salir de la cárcel, tras permanecer quince años y nueve meses, la mayor parte en el castillo de Figueres (Girona), del que era el único recluso.

2.- JAIME MILANS DEL BOSCH. Capitán general de la II Región Militar. Uno de los cabecillas de la intentona golpista, al imponer el estado de excepción en Valencia y sacar los tanques a la calle. En junio de 1982, lo condena el Consejo Supremo de Justicia Militar a treinta años de cárcel y pérdida de empleo por el delito de rebelión militar. Quedó en libertad en 1990 y falleció en 1997. Lo enterraron en la cripta del Alcázar de Toledo, como defensor del recinto en la Guerra Civil.

3.- ALFONSO ARMADA. General de división del Ejército de Tierra. Designado por los conspiradores para ocupar la Presidencia del Gobierno. Su participación fue conocida en el momento de su destitución y arresto, cinco días después de la intentona golpista. Condenado a 30 años de cárcel y desposeído de su rango militar. Indultado por razones de salud en 1988, tras cumplir seis años de cárcel. Fallecido en 2013.

4.- RICARDO PARDO ZANCADA. Comandante de infantería. En la madrugada del día 24 se sumó con 113 hombres de la Policía Militar de la División Acorazada ‘Brunete’ a la ocupación del Congreso y participó en la redacción del manifiesto de Tejero. La víspera del golpe había viajado a Valencia para informar de la operación al teniente general Milans del Bosch. De regreso a Madrid, informó al coronel San Martín de la llegada del general de división Torres Rojas con el mensaje «la bandeja está grabada». Condenado a doce años y separado del servicio activo por el delito de adhesión a la rebelión. Obtuvo la libertad condicional en 1987.

5.- JOSÉ IGNACIO SAN MARTÍN. Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Participó en la intentona golpista regresando de Zaragoza, donde realizaba maniobras militares, y encargándose de distribuir las unidades de la División Acorazada que tomaron Prado del Rey, desde donde emitía TVE. Condenado a diez años de reclusión y separación definitiva del servicio, salió en libertad condicional en 1986, tras cumplir más de las tres cuartas partes de la pena. Falleció en Madrid en 2004, a los 80 años.

6.- JUAN GARCÍA CARRÉS. De los 30 inculpados, solo él era civil. Había sido dirigente de los sindicatos verticales del régimen franquista. Participó en la reunión de julio de 1980 en la que se fraguó el golpe y en la que estuvieron presentes los tenientes coroneles Tejero y Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch. Fue condenado a dos años de prisión, que cumplió. Murió en 1986.

7.- El REY JUAN CARLOS I. El mensaje por radio y televisión del entonces jefe del Estado, después de horas de tensión y desconcierto, tranquilizó a los ciudadanos y conjuró a los golpistas. Con el uniforme de capitán general de los ejércitos, intervino a la 01:14 horas y desautorizó a los golpistas. Catorce minutos después, Armada abandonó el Congreso y, seguidamente, Milans del Bosch ordenó la retirada de las tropas en Valencia. A partir de ese momento, el golpe se dio por fracasado.

8.- SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, secretario general de la Casa del Rey. Intervino como coordinador con el Congreso y participó en la gestión de las comunicaciones telefónicas que el rey mantuvo aquella noche con los mandos militares. En 1990 fue designado jefe de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1993. Luego fue consejero privado de Juan Carlos I. Falleció en 2009.

9.- ADOLFO SUÁREZ. Primer presidente del Gobierno de la era constitucional. Era el segundo intento de golpe de Estado que afrontaba, tras la operación Galaxia, en 1978. El 23F estaba como presidente en funciones, porque había dimitido el 29 de enero. En el Congreso se celebraba la sesión de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo. Cuatro días después, investido ya Calvo-Sotelo, el BOE publicó el cese de Suárez y la concesión real del título de duque. Falleció en 2014, tras once años retirado de la vida pública por enfermedad.

10.- MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO. Vicepresidente del Gobierno y teniente general del Ejército. Se enfrentó a Tejero, quien le zarandeó, mientras varias ráfagas de subfusiles acribillaban la cúpula del hemiciclo. Suárez acudió a socorrerle. Falleció en un accidente de tráfico en 1995, cuando tenía 83 años, presidía la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y era miembro permanente del Consejo de Estado.

11.- JOSÉ LUIS ARAMBURU TOPETE. Director general de la Guardia Civil. Se puso al mando del servicio montado junto a otras Fuerzas de Seguridad del Estado para poner fin al asalto al Congreso y acudió al Palacio de las Cortes para intentar convencer a Tejero de que depusiera su actitud.

12.- JOSÉ SÁENZ DE SANTAMARÍA TINTURE. Inspector general de la Policía Nacional. Ordenó rodear el Congreso. Su declaración como testigo en el juicio provocó el enfrentamiento con Milans del Bosch, cuando hizo el símil del intento golpista con un secuestro de un avión, lo que motivó la frase de Milans: «Me da asco, me voy». Fue nombrado teniente general en 1982 y director general de la Guardia Civil con el Gobierno del PSOE. Falleció en 2003 a los 84 años.

13.- FRANCISCO LAÍNA GARCÍA. Director de la Seguridad del Estado. Evitó el vacío de poder al actuar como jefe de Gobierno. Presidió el 23F la Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios, que se constituyó ante el secuestro del Gobierno.

14.- GUILLERMO QUINTANA LACACI. Capitán general de la I Región Militar. Sus directrices impidieron que la División Acorazada Brunete se pusiera en marcha en apoyo de los golpistas. Fue asesinado en 1984 por ETA, a los 67 años.

15.- JOSÉ GABEIRAS MONTERO. Teniente general y jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. Su intervención desmontó los intentos de Milans del Bosch de convencer a los capitanes generales de que el rey estaba detrás del golpe. Falleció en 1995.

16.- JOSÉ LUIS CORTINA PRIETO. Comandante de infantería y jefe de la agrupación operativa de misiones especiales del Cesid, el servicio de inteligencia. Fue uno de los tres absueltos en el juicio.