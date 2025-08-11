El Desfile de Carrozas en Guía recorrerá las calles del casco y el frontis de la Iglesia Matriz desde las 22:00 horas

El Desfile de Carrozas en Guía permitirá disfrutar de ‘Una noche en París’

Una de las citas más esperadas durante las Fiestas de la Virgen es el Desfile de Carrozas. Esta es una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural y festiva guiense. Se celebrará este miércoles 13 de agosto, a partir de las 22:00 horas. Va a recorrer las calles del casco y el frontis de la Iglesia Matriz.

Historia y temática

Las carrozas de Guía tienen una historia que se remonta a mediados del siglo XX. En ese momento, los vecinos del municipio comenzaron a construir sus propias estructuras. A lo largo de los años, el desfile ha evolucionado hasta convertirse en uno de los momentos más esperados por los vecinos.

Generación tras generación, se ha mantenido esta tradición que conjuga creatividad y un profundo amor por lo nuestro. En esta edición 2025, la propuesta artística nos invita a viajar a París, gracias al talento y trabajo de un equipo que estrena fichajes en diseño de vestuario y organización del evento.

Diseño y dirección

La dirección artística y escénica está en manos de Carlos Jiménez, quien asegura que este año el desfile busca algo más que belleza. «También queremos emocionar, que no sólo se vea una carroza bonita, sino que el público sienta que está viviendo una postal viva de París», explica, y añade que «también rendimos homenaje a un referente para varias generaciones, Tony Caballero. Este año, queremos que, en el fondo de cada diseño, de cada movimiento, esté su espíritu creativo, su elegancia, y su forma única de crear, que siguen inspirando a los creadores cada año».

El diseño y la elaboración técnica de las carrozas ha estado a cargo de Adrián Castellano, quien ha trabajado mano a mano con artistas, constructores y decoradores guienses; el diseño y dirección de vestuario son de Zoraida Machín; la dirección musical corre a cargo de Arístides Sosa, director de la Banda de Música Ciudad de Guía que pondrá música en vivo al desfile.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, destacó que «las carrozas representan el trabajo colectivo y el talento de nuestra gente. Con Una Noche en París, el público se emocionará no sólo por la belleza del espectáculo, sino también por el homenaje que rendimos a una figura tan querida como Tony Caballero, que tanto aportó a nuestra historia artística y festiva».