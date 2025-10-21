El operativo culminó con la detención de un hombre y la intervención de cocaína, hachís, éxtasis, marihuana y más de 21.000 euros en efectivo

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en el barrio de El Cardonal, en La Laguna. La actuación forma parte de un dispositivo especial contra el tráfico de estupefacientes desarrollado en la zona.

Desmantelan un punto de venta de drogas en La Laguna | Policía Nacional

Los agentes iniciaron la investigación tras recibir varias informaciones ciudadanas sobre un hombre que presuntamente vendía drogas desde distintos establecimientos del barrio. Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de un punto activo de venta. Esa información llevó a desplegar un operativo específico para identificar al responsable y recabar las pruebas necesarias.

Detención e incautación de droga y dinero

Con la autorización judicial correspondiente, los agentes registraron el domicilio del sospechoso, donde intervinieron 101 gramos de cocaína, 20 dosis preparadas de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo.

El hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su ingreso en prisión.