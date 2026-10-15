La investigación policial se prolongó durante dos meses y permitió localizar un espacio que presuntamente servía para almacenar y preparar sustancias destinadas a su distribución en San Bartolomé de Tirajana

La Policía Nacional ha detenido el pasado 9 de octubre a un joven en Maspalomas como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras una investigación que permitió localizar un trastero utilizado presuntamente para almacenar y preparar distintas sustancias estupefacientes.

Material intervenido durante la operación antidroga. Policía Nacional

La operación corrió a cargo del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas, cuyos agentes desarrollaron durante aproximadamente dos meses las pesquisas que condujeron al hallazgo de este espacio, destinado presuntamente a la preparación de drogas para su posterior distribución en distintos puntos del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Hachís, éxtasis, cocaína y otras sustancias intervenidas

Durante la actuación, los agentes incautaron 755 gramos de hachís, 55 pastillas de éxtasis, 10 gramos de cocaína, 8,7 gramos de MDMA, 8,7 gramos de ketamina y 5,8 gramos de TUSI, además de ocho frascos de popper. Las cantidades y la naturaleza de las sustancias quedan pendientes de la correspondiente confirmación analítica por parte de los organismos competentes.

La intervención también permitió localizar 672 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos útiles presuntamente relacionados con la preparación, dosificación y distribución de las drogas. Estos elementos forman parte del material incautado durante la investigación policial.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los agentes pusieron al detenido a disposición de la autoridad judicial competente.