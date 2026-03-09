Cuatro detenidos tras una operación de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Los agentes intervinieron marihuana, hachís, más de 13.000 euros en un punto de venta de drogas

Desmantelan un punto de venta de drogas en una asociación cannábica de Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Agentes de la Policía Nacional y de la Vigilancia Aduanera han desarticulado un punto de venta y distribución de drogas que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica en Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación comenzó a finales de 2025 tras recibir informaciones sobre un local situado en una céntrica calle de la capital. Presuntamente se distribuían marihuana, hachís y otros derivados del cannabis.

Además, el operativo policial se desarrolló en febrero de 2026 con dos registros, uno en la capital grancanaria y otro en Arucas, y se saldó con cuatro personas detenidas.

La investigación continúa abierta

Durante las actuaciones los agentes intervinieron 9,1 kilos de marihuana, 1,2 kilos de hachís, 248 cigarrillos de marihuana, 1.018 botes de aceite de hachís, 110 vaporizadores de marihuana y más de 13.000 euros en efectivo.

Además, se bloqueó las cuentas bancarias de los investigados y se embargaron cinco vehículos vinculados a la actividad delictiva.

El local quedó precintado por orden judicial y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.